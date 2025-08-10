Валерий Карпин: «Динамо» — уже моя команда, по футбольному и по всему
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о взаимодействии с игроками бело-голубых. В 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги столичный клуб сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37' 1:1 Мухин – 84'
«Требования все понимают. Всё видно на поле. Это уже моя команда. По футбольному и по всему», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.
Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В четырёх стартовых турах чемпионата России бело-голубые набрали пять очков.
