Валерий Карпин: «Динамо» — уже моя команда, по футбольному и по всему

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал о взаимодействии с игроками бело-голубых. В 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги столичный клуб сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Требования все понимают. Всё видно на поле. Это уже моя команда. По футбольному и по всему», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В четырёх стартовых турах чемпионата России бело-голубые набрали пять очков.