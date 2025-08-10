Скидки
Валерий Карпин рассказал, когда травмированные игроки «Динамо» смогут тренироваться

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос, когда травмированные игроки бело-голубых смогут вернуться к тренировкам.

«Не привязываясь к срокам, но Осипенко, Фернандес и Маухуб на следующей неделе могут начать тренироваться. Играть вряд ли, но хотя бы начать работу. Посмотрим, как они будут реагировать на нагрузку», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды пять очков в четырёх матчах. В следующем туре бело-голубые встретятся с ЦСКА. Игра пройдёт 17 августа на домашнем стадионе «Динамо».

