Главный тренер «Сочи» Морено высказался о ничейном результате в матче с «Динамо» Москва

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Доволен тем, что получилось набрать одно очко, учитывая наши обстоятельства. Это было непросто, у соперника было много голевых моментов.

Мне не нравится выделять кого-то индивидуально, но сегодня хочу отметить Мухина. Он вернулся после травмы и забил.

Во втором тайме мы смотрелись лучше, чем в первом. В моменте с Крамаричем не хватило несколько сантиметров. У «Динамо» было больше острых моментов.

По травме Кравцова пока не могу сказать. Но, кажется, у него рецидив травмы, из-за которой он пропустил три-четыре месяца», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.