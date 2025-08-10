Главный тренер «Сочи» Морено высказался о ничейном результате в матче с «Динамо» Москва
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37' 1:1 Мухин – 84'
«Доволен тем, что получилось набрать одно очко, учитывая наши обстоятельства. Это было непросто, у соперника было много голевых моментов.
Мне не нравится выделять кого-то индивидуально, но сегодня хочу отметить Мухина. Он вернулся после травмы и забил.
Во втором тайме мы смотрелись лучше, чем в первом. В моменте с Крамаричем не хватило несколько сантиметров. У «Динамо» было больше острых моментов.
По травме Кравцова пока не могу сказать. Но, кажется, у него рецидив травмы, из-за которой он пропустил три-четыре месяца», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
21:26
-
21:26
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:32
-
20:27
-
20:26
-
20:24
-
20:20
-
20:12
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:32
-
19:30
-
19:27
-
19:16