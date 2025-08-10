Роберт Морено высказался о ситуации в «Сочи» после ничьей с «Динамо» в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено оценил старт сезона для своих подопечных после ничьей с московским «Динамо» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

«Я уже объяснял текущую ситуацию в клубе. У нас много изменений, много новых игроков. Мы потихоньку прибавляем. И это видно по сравнению с первыми матчами. Игроки обретают уверенность в своих силах.

Считаю, что у нас было два матча, в которых мы не заслужили поражения», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.