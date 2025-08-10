Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Футбол Новости

Роберт Морено высказался о ситуации в «Сочи» после ничьей с «Динамо» в РПЛ

Роберт Морено высказался о ситуации в «Сочи» после ничьей с «Динамо» в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено оценил старт сезона для своих подопечных после ничьей с московским «Динамо» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Я уже объяснял текущую ситуацию в клубе. У нас много изменений, много новых игроков. Мы потихоньку прибавляем. И это видно по сравнению с первыми матчами. Игроки обретают уверенность в своих силах.

Считаю, что у нас было два матча, в которых мы не заслужили поражения», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.

