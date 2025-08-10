Роберт Морено высказался о своём будущем в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Моё будущее? Я не сомневался по поводу этого. Я в постоянном контакте с президентом и спортивным директором. Они прекрасно понимают ситуацию. Футбол — сложный вид спорта, а учитывая нашу ситуацию, всё кажется ещё сложнее.

Но я рад тому, как реагируют игроки. Рад, что нам помогает руководство и сотрудники. У меня полная уверенность, что мы справимся с этой ситуацией», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.

«Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.