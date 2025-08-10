Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Камбьязо принёс «Ювентусу» победу над дортмундской «Боруссией» в товарищеском матче

Дубль Камбьязо принёс «Ювентусу» победу над дортмундской «Боруссией» в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 10 августа, завершился товарищеский матч между дортмундской «Боруссией» и итальянским «Ювентусом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде, одержал «Ювентус» со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Камбьязо – 16'     0:2 Камбьязо – 53'     1:2 Байер – 89'    

Полузащитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо открыл счёт на 16-й минуте встречи. На 53-й минуте Камбьязо оформил дубль. На 89-й минуте нападающий «Боруссии» Максимилиан Байер отыграл один мяч и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Следующий товарищеский матч «Ювентус» проведёт с «Аталантой» на выезде. Встреча состоится 16 августа. Ближайший матч дортмундской «Боруссии» состоится 18 августа с «Рот-Вайсс Эс» в рамках первого раунда Кубка Германии в Эссене.

Материалы по теме
«Ювентус» близок к аренде Коло Муани у «ПСЖ» с обязательством выкупа за € 10+35 млн — GdS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android