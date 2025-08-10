Дубль Камбьязо принёс «Ювентусу» победу над дортмундской «Боруссией» в товарищеском матче

Сегодня, 10 августа, завершился товарищеский матч между дортмундской «Боруссией» и итальянским «Ювентусом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде, одержал «Ювентус» со счётом 2:1.

Полузащитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо открыл счёт на 16-й минуте встречи. На 53-й минуте Камбьязо оформил дубль. На 89-й минуте нападающий «Боруссии» Максимилиан Байер отыграл один мяч и установил окончательный счёт в матче — 1:2.

Следующий товарищеский матч «Ювентус» проведёт с «Аталантой» на выезде. Встреча состоится 16 августа. Ближайший матч дортмундской «Боруссии» состоится 18 августа с «Рот-Вайсс Эс» в рамках первого раунда Кубка Германии в Эссене.