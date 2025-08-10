Дубль Камбьязо принёс «Ювентусу» победу над дортмундской «Боруссией» в товарищеском матче
Сегодня, 10 августа, завершился товарищеский матч между дортмундской «Боруссией» и итальянским «Ювентусом». Победу в игре, проходившей на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде, одержал «Ювентус» со счётом 2:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 2
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Камбьязо – 16' 0:2 Камбьязо – 53' 1:2 Байер – 89'
Полузащитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо открыл счёт на 16-й минуте встречи. На 53-й минуте Камбьязо оформил дубль. На 89-й минуте нападающий «Боруссии» Максимилиан Байер отыграл один мяч и установил окончательный счёт в матче — 1:2.
Следующий товарищеский матч «Ювентус» проведёт с «Аталантой» на выезде. Встреча состоится 16 августа. Ближайший матч дортмундской «Боруссии» состоится 18 августа с «Рот-Вайсс Эс» в рамках первого раунда Кубка Германии в Эссене.
