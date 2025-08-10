Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Морено: надо попросить судью, чтобы он поменял таймы и мы начинали со второго

Морено: надо попросить судью, чтобы он поменял таймы и мы начинали со второго
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено оценил игру своих подопечных в двух таймах с московским «Динамо» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Что не получается в первых таймах? Наверное, надо попросить судью, чтобы он поменял таймы и мы начинали со второго.

А если говорить серьёзно, то в этом сезоне мы пока играем с большими командами. Это непросто, мы только вернулись в РПЛ. Нужно адаптироваться. Футболисты тоже люди, им свойственно нервничать. В начале матча сказывается давление, они могут быть зажаты.

Но когда мы проигрываем, уже нечего терять. И тогда мы играем смелее. Надеюсь, в следующий раз мы начнём матч должным образом», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.

