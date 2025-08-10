Главный тренер «Сочи» Морено: не думаю, что наша проблема в психологии

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1) заявил, что неудовлетворительные результаты команды на старте сезона не связаны с психологией.

«Мы много общаемся с ребятами, много времени проводим на базе. Общаемся индивидуально, помимо тренировочного процесса. Игроки могут подойти ко мне в любой момент. Так что не думаю, что наша проблема в психологии. Нужно учитывать много остальных факторов, которые влияют на плохие результаты», — передаёт слова Морено корреспондент «Чемпионата Дмитрий Зимин.

«Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.