Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
18:30 Мск
Булыкин: результаты «Динамо» вызывают вопросы — может, у них какие-то другие задачи в РПЛ?

Булыкин: результаты «Динамо» вызывают вопросы — может, у них какие-то другие задачи в РПЛ?
Известный экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин после матча 4-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо» (1:1) высказался о результатах столичной команды.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Можно поздравить «Сочи» с первым набранным очком в этом сезоне РПЛ. А вот с чем поздравлять «Динамо», я даже не знаю. У них сейчас точно не лучшее настроение, остаётся ждать следующих игр, где, может быть, они себя проявят. Нужно задавать руководству клуба вопросы, нет ли у них опасения за результат в этом сезоне. Состав у «Динамо» стал ещё лучше, денег потрачено ещё больше, поэтому результаты вызывают вопросы. Но, повторюсь, их лучше задать руководству. Может быть, у них какие-то другие задачи на сезон?» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

