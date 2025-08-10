Булыкин: результаты «Динамо» вызывают вопросы — может, у них какие-то другие задачи в РПЛ?

Известный экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин после матча 4-го тура Мир РПЛ между «Сочи» и московским «Динамо» (1:1) высказался о результатах столичной команды.

«Можно поздравить «Сочи» с первым набранным очком в этом сезоне РПЛ. А вот с чем поздравлять «Динамо», я даже не знаю. У них сейчас точно не лучшее настроение, остаётся ждать следующих игр, где, может быть, они себя проявят. Нужно задавать руководству клуба вопросы, нет ли у них опасения за результат в этом сезоне. Состав у «Динамо» стал ещё лучше, денег потрачено ещё больше, поэтому результаты вызывают вопросы. Но, повторюсь, их лучше задать руководству. Может быть, у них какие-то другие задачи на сезон?» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.