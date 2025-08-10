Скидки
Мурад Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Оренбургом»

Мурад Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе своих подопечных над «Оренбургом» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

«Как ожидалось, очень тяжело играть в Оренбурге, искусственное поле, сложная логистика. Команда чуть поменяла схему, стала играть в три защитника, такой футбол стал более силовой. И радуюсь, что, несмотря на все сложности, смогли добиться победы.

Очень важно, что ребята, которые вышли на замену, забили победный гол, важно, что, когда надо играть — играли, когда надо бороться, подбирать вторые мячи — делали это. Очень тяжёлая победа, и очень важная для нас.

Также я хочу отметить, что на протяжении всей недели футболисты проделали большую работу. Между играми было восемь дней, нагрузки не снижались, и особенно дорого, что в концовке на характере смогли добиться, дожать соперника», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

