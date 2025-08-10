Забарный прибыл в Париж для завершения трансфера в «ПСЖ» — RMC Sport

Защитник «Борнмута» Илья Забарный прибыл в Париж, чтобы заключить контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport в социальной сети X.

По информации источника, 22-летний футболист приземлился во французской столице в воскресенье, 10 августа. В ближайшие часы он пройдёт медицинский осмотр, прежде чем подписать пятилетнее соглашение с клубом. Уточняется, что сумма трансфера составит € 63 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде бонусов.

Забарный выступает в составе «Борнмута» с 2024 года. За этот период он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.