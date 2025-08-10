Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Забарный прибыл в Париж для завершения трансфера в «ПСЖ» — RMC Sport

Забарный прибыл в Париж для завершения трансфера в «ПСЖ» — RMC Sport
Комментарии

Защитник «Борнмута» Илья Забарный прибыл в Париж, чтобы заключить контракт с «ПСЖ». Об этом сообщает RMC Sport в социальной сети X.

По информации источника, 22-летний футболист приземлился во французской столице в воскресенье, 10 августа. В ближайшие часы он пройдёт медицинский осмотр, прежде чем подписать пятилетнее соглашение с клубом. Уточняется, что сумма трансфера составит € 63 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 3 млн в виде бонусов.

Забарный выступает в составе «Борнмута» с 2024 года. За этот период он принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Материалы по теме
Забарный попрощался с партнёрами по «Борнмуту», игрок прилетит в Париж сегодня — Хоукинс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android