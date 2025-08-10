Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ротор» минимально переиграл «Уфу» в матче Первой лиги

Завершён матч 4-го тура Лиги PARI, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Уфа». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия). В качестве главного арбитра матча выступил Ярослав Хромей (Воронеж, Россия).

Россия — Лига PARI . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Сафронов – 34'    

Единственный гол в этой встрече забил Илья Сафронов на 34-й минуте.

После этой игры «Ротор» располагается на шестом месте с семью очками, «Уфа» находится на 11-й строчке с четырьмя очками.

В следующем туре команда из Волгограда сыграет в гостях с саратовским «Соколом», уфимцам предстоит принять на своём поле московскую «Родину». Обе встречи состоятся 16 августа.

Календарь Лиги PARI
Турнирная таблица Лиги PARI
