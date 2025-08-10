Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Пари НН»: Голенков не реализовал пенальти на 38-й минуте

«Ростов» — «Пари НН»: Голенков не реализовал пенальти на 38-й минуте
В эти минуты идёт матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок (Владивосток). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Удаления: нет / Майга – 11'

На 38-й минуте Егор Голенков мог вывести ростовчан вперёд, но не реализовал пенальти: удар отразил Никита Медведев. Ранее, на 11-й минуте, у гостей красную карточку получил Мамаду Майга.

После трёх туров ростовчане находятся на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства без набранных очков в активе. Нижегородцы располагаются на 16-й строчке, у этой команды на данный момент так же нет набранных очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
