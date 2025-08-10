Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Сочи» Литвинов: мы уже устали проигрывать, ничья с «Динамо» — хороший результат

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался о ничьей «горожан» с московским «Динамо» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Для нас сегодня хороший результат — мы взяли первое очко с очень сильной командой. Да, что-то не получалось, первый тайм был не очень, но во втором собрались, пообщались в раздевалке, начали искать моменты и нашли их. Тренер поменял игру в атаке и обороне. Мы сами уже устали проигрывать, можно многое говорить, предсезонка нелегко далась, много ребят приехало. Сейчас потихоньку начинаем набирать форму, сыгрываться. Если так посмотреть, у нас новая команда, это может выглядеть отговорками, но так и есть. Старт сезона — не то, что мы ожидали. Перед сезоном ставились самые высокие задачи», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. У команды пять очков в четырёх матчах. «Сочи» заработал первое в сезоне очко и поднялся на 14-ю строчку.

