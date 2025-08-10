Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 10 августа

Сегодня, 10 августа, состоялись четыре матча в 4-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 10 августа:

«СКА-Хабаровск» — «Чайка» — 1:1;

«Енисей» — «Урал» — 0:2;

«Шинник» — «Нефтехимик» — 0:2;

«Ротор» — «Уфа» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает «Урал» — у команды 12 очков. На втором месте располагается воронежский «Факел» с девятью очками, команда проведёт свой матч в этом туре завтра, 11 августа. На третьей строчке с девятью очками располагается «Челябинск». Топ-4 замыкает «СКА-Хабаровск» — у коллектива восемь очков.