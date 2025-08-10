Игрок «Динамо» Зайнутдинов прокомментировал ничью в матче с «Сочи»

Новичок московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался о ничьей бело-голубых с «Сочи» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

«Моментов у «Сочи» не было. Муха (Мухин. — Прим. «Чемпионата») хорошо пробил. Есть осадок, обидно. В раздевалке было опустошение. Читал, что у них xG 0,64. Даже не знаю, почему мы не можем забить больше одного мяча в чемпионате. Нужно время», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.