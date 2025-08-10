Скидки
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
18:30 Мск
Игрок «Динамо» Зайнутдинов прокомментировал ничью в матче с «Сочи»

Игрок «Динамо» Зайнутдинов прокомментировал ничью в матче с «Сочи»
Комментарии

Новичок московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался о ничьей бело-голубых с «Сочи» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Моментов у «Сочи» не было. Муха (Мухин. — Прим. «Чемпионата») хорошо пробил. Есть осадок, обидно. В раздевалке было опустошение. Читал, что у них xG 0,64. Даже не знаю, почему мы не можем забить больше одного мяча в чемпионате. Нужно время», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

