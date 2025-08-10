Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Арне Слот высказался о поражении «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.) в матче за Суперкубок Англии.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

«В целом это была игра, в которой мы дважды выходили вперёд на один мяч и, на мой взгляд, контролировали игру до того момента, пока они не сравняли. Но до того момента, [при счёте] 2:1, у меня были все основания полагать, что мы выиграем эту игру. Но после 2:2 нам, возможно, повезло, что мы смогли перейти к серии пенальти», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, по итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали победителями английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 турах.

