Арне Слот высказался о поражении «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.) в матче за Суперкубок Англии.

«В целом это была игра, в которой мы дважды выходили вперёд на один мяч и, на мой взгляд, контролировали игру до того момента, пока они не сравняли. Но до того момента, [при счёте] 2:1, у меня были все основания полагать, что мы выиграем эту игру. Но после 2:2 нам, возможно, повезло, что мы смогли перейти к серии пенальти», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, по итогам минувшего сезона мерсисайдцы стали победителями английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 турах.