Зайнутдинов: меня тепло приняли в «Динамо» — ощущение, что уже давно здесь

Новичок «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался об адаптации в московском клубе после перехода из «Бешикташа» в летнее трансферное окно.

«Адаптация в команде проходит хорошо, меня тепло приняли с первых дней. Чувство, что я здесь уже долго. Спасибо ребятам за это. Очень рад вернуться в РПЛ. Все ребята знакомые, особая атмосфера», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Бактиёр Зайнутдинов стал футболистом «Динамо» 28 июля 2025 года. Ранее в Мир Российской Премьер-Лиге 27-летний защитник выступал за «Ростов» и ЦСКА. В сезоне-2025/2026 на его счету три сыгранных матча.