Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Ювентус. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зайнутдинов: меня тепло приняли в «Динамо» — ощущение, что уже давно здесь

Зайнутдинов: меня тепло приняли в «Динамо» — ощущение, что уже давно здесь
Комментарии

Новичок «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался об адаптации в московском клубе после перехода из «Бешикташа» в летнее трансферное окно.

«Адаптация в команде проходит хорошо, меня тепло приняли с первых дней. Чувство, что я здесь уже долго. Спасибо ребятам за это. Очень рад вернуться в РПЛ. Все ребята знакомые, особая атмосфера», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Бактиёр Зайнутдинов стал футболистом «Динамо» 28 июля 2025 года. Ранее в Мир Российской Премьер-Лиге 27-летний защитник выступал за «Ростов» и ЦСКА. В сезоне-2025/2026 на его счету три сыгранных матча.

Материалы по теме
«Динамо» снова потеряло очки! Команда Карпина оступилась с аутсайдером РПЛ
Live
«Динамо» снова потеряло очки! Команда Карпина оступилась с аутсайдером РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android