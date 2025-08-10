Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бактиёр Зайнутдинов оценил своё выступление за «Бешикташ»

Бактиёр Зайнутдинов оценил своё выступление за «Бешикташ»
Комментарии

Новичок «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался о своей игре за «Бешикташ». Футболист выступал за турецкий клуб с лета 2023 года.

«Первый год в Европе был хорошим, сыграл 30 матчей. Потом неудачная травма, пропустил полгода. Сейчас только-только набираю кондиции. Первая половина — положительная, вторая из-за травмы неудачная», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Зайнутдинов перебрался в Турцию из ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. 28 июля 2025 года Бактиёр стал футболистом «Динамо».

Материалы по теме
Зайнутдинов: меня тепло приняли в «Динамо» — ощущение, что уже давно здесь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android