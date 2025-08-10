Бактиёр Зайнутдинов оценил своё выступление за «Бешикташ»

Новичок «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов высказался о своей игре за «Бешикташ». Футболист выступал за турецкий клуб с лета 2023 года.

«Первый год в Европе был хорошим, сыграл 30 матчей. Потом неудачная травма, пропустил полгода. Сейчас только-только набираю кондиции. Первая половина — положительная, вторая из-за травмы неудачная», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Зайнутдинов перебрался в Турцию из ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. 28 июля 2025 года Бактиёр стал футболистом «Динамо».