Бактиёр Зайнутдинов назвал провальным старт «Динамо» в РПЛ
Новичок «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1) оценил нынешние результаты своей команды.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37' 1:1 Мухин – 84'
«Старт «Динамо» в РПЛ можно назвать провальным. Но сезон длинный, посмотрим, что будет в конце. Зачем сейчас загадывать? Причину пока не знаю, я около 10 дней в команде. Поглядим-увидим», — передаёт слова Зайнутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с пятью очками. В стартовых турах эта команда сыграла вничью с «Балтикой» (1:1), победила «Ростов» (1:0) и уступила «Краснодару» (0:1). В следующем туре бело-голубые встретятся с ЦСКА 17 августа.
