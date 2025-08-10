Мусаев отреагировал на информацию о предложении «Саутгемптона» по переходу Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном переходе капитана команды Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что игрок и представители английского клуба обсуждают детали контракта, а диалог между сторонами находится на продвинутой стадии.
— Конкретный оффер отправил «Саутгемптон» по Эдуарду Сперцяну, что скажете?
— У вас откуда информация, что конкретно оффер отправили?
— От инсайдеров.
— У нас нет, — сказал Мусаев на пресс-конференции.
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Ранее сам футболист заявлял о желании продолжить карьеру в Европе.