Мусаев отреагировал на информацию о предложении «Саутгемптона» по переходу Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном переходе капитана команды Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что игрок и представители английского клуба обсуждают детали контракта, а диалог между сторонами находится на продвинутой стадии.

— Конкретный оффер отправил «Саутгемптон» по Эдуарду Сперцяну, что скажете?

— У вас откуда информация, что конкретно оффер отправили?

— От инсайдеров.

— У нас нет, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Ранее сам футболист заявлял о желании продолжить карьеру в Европе.