Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мусаев отреагировал на информацию о предложении «Саутгемптона» по переходу Сперцяна

Мусаев отреагировал на информацию о предложении «Саутгемптона» по переходу Сперцяна
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном переходе капитана команды Эдуарда Сперцяна в английский «Саутгемптон». Ранее сообщалось, что игрок и представители английского клуба обсуждают детали контракта, а диалог между сторонами находится на продвинутой стадии.

— Конкретный оффер отправил «Саутгемптон» по Эдуарду Сперцяну, что скажете?
— У вас откуда информация, что конкретно оффер отправили?

— От инсайдеров.
— У нас нет, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Ранее сам футболист заявлял о желании продолжить карьеру в Европе.

Материалы по теме
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android