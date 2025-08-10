Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Кутицкий объяснил ничью в матче с «Сочи»

Игрок «Динамо» Кутицкий объяснил ничью в матче с «Сочи»
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий поделился впечатлениями от матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Сочи» по сути ничего не создал. Да и во втором тайме — отменённый и засчитанный голы. Во втором тайме мы вышли немного неуверенными, «Сочи» забрал мяч под свой контроль, но у нас были моменты — надо забивать. Возможно, мы после перерыва расслабились. Недооценки соперника не было, со всеми тяжело играть, были сконцентрированы. Карпин похвалил за самоотдачу», — передаёт слова Кутицкого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с пятью очками.

Бактиёр Зайнутдинов назвал провальным старт «Динамо» в РПЛ
Комментарии
