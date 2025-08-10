Бителло рассказал, что нужно улучшить «Динамо» в своей игре

Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о ничьей бело-голубых с «Сочи» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

«Нам сегодня не хватило завершения в атаке. Мы создали много моментов, чего не было в прошлой игре с «Краснодаром». Надо работать и реализовывать моменты. Мы уже на 100% понимаем Карпина, много времени прошло. Нам надо ещё кое-что улучшать, но самое главное — забивать второй и третий мяч в конце матча. Пока у нас это не получается. Уверен, всё будет в дальнейшем, мы будем побеждать», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.