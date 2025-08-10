Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бителло рассказал, что нужно улучшить «Динамо» в своей игре

Бителло рассказал, что нужно улучшить «Динамо» в своей игре
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Бителло высказался о ничьей бело-голубых с «Сочи» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Нам сегодня не хватило завершения в атаке. Мы создали много моментов, чего не было в прошлой игре с «Краснодаром». Надо работать и реализовывать моменты. Мы уже на 100% понимаем Карпина, много времени прошло. Нам надо ещё кое-что улучшать, но самое главное — забивать второй и третий мяч в конце матча. Пока у нас это не получается. Уверен, всё будет в дальнейшем, мы будем побеждать», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
Главные причины провала «Динамо» на старте РПЛ. Но к Карпину едет спаситель
Главные причины провала «Динамо» на старте РПЛ. Но к Карпину едет спаситель
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android