Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот ответил, что сказал игрокам перед серией пенальти в Суперкубке

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как готовил игроков к серии пенальти в матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.).

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

«Не было никакого особого посыла. Мы просто хотели убедиться, что все будут спокойны и не отвлекутся во время исполнения пенальти. Было совершенно ясно, кто именно будет бить, поэтому нам оставалось только определиться с порядком, что мы и сделали. Игрокам нужно было сосредоточиться, с чем они тоже справились. С первой секунды было понятно, кто будет бить пенальти, никто не отвлекался, однако это не помогло нам реализовать все пять ударов», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

