Тренер «Ливерпуля» Слот ответил, что сказал игрокам перед серией пенальти в Суперкубке

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, как готовил игроков к серии пенальти в матче за Суперкубок Англии с «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.).

«Не было никакого особого посыла. Мы просто хотели убедиться, что все будут спокойны и не отвлекутся во время исполнения пенальти. Было совершенно ясно, кто именно будет бить, поэтому нам оставалось только определиться с порядком, что мы и сделали. Игрокам нужно было сосредоточиться, с чем они тоже справились. С первой секунды было понятно, кто будет бить пенальти, никто не отвлекался, однако это не помогло нам реализовать все пять ударов», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».