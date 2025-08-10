«Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН» в матче РПЛ

Завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали ростовчане. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок (Владивосток).

На 11-й минуте у гостей красную карточку получил Мамаду Майга. На 38-й минуте Егор Голенков мог вывести ростовчан вперёд, но не реализовал пенальти: удар отразил Никита Медведев. На 48-й минуте Тимур Сулейманов открыл счёт в этой встрече и обеспечил ростовчанам преимущество.

После четырёх туров ростовчане находятся на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с тремя очками в активе. Нижегородцы располагаются на 16-й строчке, у команды на данный момент нет набранных очков.