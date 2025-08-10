Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ростов — Пари НН, результат матча 10 августа 2025, счет 1:0, 4-й тур РПЛ 2025/2026

«Ростов» в большинстве переиграл «Пари НН» в матче РПЛ
Завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали ростовчане. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок (Владивосток).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

На 11-й минуте у гостей красную карточку получил Мамаду Майга. На 38-й минуте Егор Голенков мог вывести ростовчан вперёд, но не реализовал пенальти: удар отразил Никита Медведев. На 48-й минуте Тимур Сулейманов открыл счёт в этой встрече и обеспечил ростовчанам преимущество.

После четырёх туров ростовчане находятся на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с тремя очками в активе. Нижегородцы располагаются на 16-й строчке, у команды на данный момент нет набранных очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
