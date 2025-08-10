«Это значимый момент в истории «Кристал Пэлас». Хендерсон — о победе в Суперкубке Англии
Поделиться
Голкипер «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» (2:2, 3:2 пен.) в матче за Суперкубок Англии — 2025.
Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4' 1:1 Матета – 17' 1:2 Фримпонг – 21' 2:2 Сарр – 77'
«Невероятные эмоции. Тренер сказал, что у нас будут моменты во втором тайме, мы заслужили эту победу.
Подготовительная работа к серии пенальти была замечательной, я благодарен всем, кто помогал и поддерживал.
Победить «Ливерпуль» — просто невероятно. Они подходили к этой игре в ранге фаворитов, у них невероятные футболисты и великолепная команда. Мы же выиграли два трофея за три месяца — это значимый момент в истории клуба», — приводит слова Хендерсона ВВС со ссылкой на TNT Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2025
-
22:57
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:17
-
22:03
-
21:43
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:26
-
21:26
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:35
-
20:34
-
20:33
-
20:32
-
20:32