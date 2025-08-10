«Это значимый момент в истории «Кристал Пэлас». Хендерсон — о победе в Суперкубке Англии

Голкипер «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» (2:2, 3:2 пен.) в матче за Суперкубок Англии — 2025.

«Невероятные эмоции. Тренер сказал, что у нас будут моменты во втором тайме, мы заслужили эту победу.

Подготовительная работа к серии пенальти была замечательной, я благодарен всем, кто помогал и поддерживал.

Победить «Ливерпуль» — просто невероятно. Они подходили к этой игре в ранге фаворитов, у них невероятные футболисты и великолепная команда. Мы же выиграли два трофея за три месяца — это значимый момент в истории клуба», — приводит слова Хендерсона ВВС со ссылкой на TNT Sports.