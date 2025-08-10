Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Это значимый момент в истории «Кристал Пэлас». Хендерсон — о победе в Суперкубке Англии

«Это значимый момент в истории «Кристал Пэлас». Хендерсон — о победе в Суперкубке Англии
Голкипер «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» (2:2, 3:2 пен.) в матче за Суперкубок Англии — 2025.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

«Невероятные эмоции. Тренер сказал, что у нас будут моменты во втором тайме, мы заслужили эту победу.

Подготовительная работа к серии пенальти была замечательной, я благодарен всем, кто помогал и поддерживал.

Победить «Ливерпуль» — просто невероятно. Они подходили к этой игре в ранге фаворитов, у них невероятные футболисты и великолепная команда. Мы же выиграли два трофея за три месяца — это значимый момент в истории клуба», — приводит слова Хендерсона ВВС со ссылкой на TNT Sports.

Фото
Фото: футболистам «Кристал Пэлас» вручили Суперкубок Англии
