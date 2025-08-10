Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот оценил дебютную игру Уго Экитике в официальном матче за «Ливерпуль»

Арне Слот оценил дебютную игру Уго Экитике в официальном матче за «Ливерпуль»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения от «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.) в матче за Суперкубок Англии высказался об игре новичка команды Уго Экитике, который отметился голом в своём первом официальном матче за «красных».

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

«Всегда приятно забить гол – не только ему, но и Жереми Фримпонгу – если начинаешь карьеру в новом клубе. Но было бы ещё приятнее выиграть матч, потому что, на мой взгляд, это важнее гола. Он хорошо проявил себя, но он пришёл, кажется, полторы-две недели назад, в конце нашего азиатского тура. Поэтому для меня за три-четыре дня до старта чемпионата было бы неразумно выпускать его на 90 минут, потому что… Конечно, у нас есть Федерико [Кьеза], но он тоже не участвовал в азиатском турне, так что заменить его особо некем. Так что, если он получит травму сейчас, это будет серьёзным риском для матчей с «Борнмутом», «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Именно поэтому я заменил его, но сегодня он провёл хороший матч, это точно», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Голы новичков, судейский скандал и вау-серия пенальти. «Ливерпуль» внезапно отдал трофей!
Голы новичков, судейский скандал и вау-серия пенальти. «Ливерпуль» внезапно отдал трофей!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android