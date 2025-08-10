Арне Слот оценил дебютную игру Уго Экитике в официальном матче за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения от «Кристал Пэлас» (2:2, 2:3 пен.) в матче за Суперкубок Англии высказался об игре новичка команды Уго Экитике, который отметился голом в своём первом официальном матче за «красных».

«Всегда приятно забить гол – не только ему, но и Жереми Фримпонгу – если начинаешь карьеру в новом клубе. Но было бы ещё приятнее выиграть матч, потому что, на мой взгляд, это важнее гола. Он хорошо проявил себя, но он пришёл, кажется, полторы-две недели назад, в конце нашего азиатского тура. Поэтому для меня за три-четыре дня до старта чемпионата было бы неразумно выпускать его на 90 минут, потому что… Конечно, у нас есть Федерико [Кьеза], но он тоже не участвовал в азиатском турне, так что заменить его особо некем. Так что, если он получит травму сейчас, это будет серьёзным риском для матчей с «Борнмутом», «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Именно поэтому я заменил его, но сегодня он провёл хороший матч, это точно», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».