Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Макаров провёл самый продуктивный матч в карьере, поучаствовав в 10 ударах «Динамо»

Денис Макаров провёл самый продуктивный матч в карьере, поучаствовав в 10 ударах «Динамо»
Комментарии

Нападающий «Динамо» Денис Макаров провёл самый продуктивный матч в своей карьере в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Макаров установил личный рекорд, поучаствовав в 10 ударах за матч. Пять раз форвард пробил самостоятельно, ещё пять раз ассистировал партнёрам по команде под удар.

По данным источника, предыдущим рекордом Макарова было участие в девяти ударах по воротам за матч в составе «Рубина» в 2020 году.

Материалы по теме
«Динамо» снова потеряло очки! Команда Карпина оступилась с аутсайдером РПЛ
Live
«Динамо» снова потеряло очки! Команда Карпина оступилась с аутсайдером РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android