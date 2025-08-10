Денис Макаров провёл самый продуктивный матч в карьере, поучаствовав в 10 ударах «Динамо»

Нападающий «Динамо» Денис Макаров провёл самый продуктивный матч в своей карьере в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев из Нальчика. Команды не выявили победителя, окончательный счёт — 1:1.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, Макаров установил личный рекорд, поучаствовав в 10 ударах за матч. Пять раз форвард пробил самостоятельно, ещё пять раз ассистировал партнёрам по команде под удар.

По данным источника, предыдущим рекордом Макарова было участие в девяти ударах по воротам за матч в составе «Рубина» в 2020 году.