Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тер Штеген: было важно решить мой конфликт с «Барселоной», теперь пора смотреть вперёд

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген обратился к болельщикам перед матчем с «Комо» за Кубок Жоана Гампера. Встреча проходит в эти минуты. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Перерыв
4 : 0
Комо
Комо, Италия
1:0 Лопес Мартин – 21'     2:0 Лопес Мартин – 35'     3:0 Рафинья – 37'     4:0 Ямаль – 42'    

«Мы должны каждый сезон работать над улучшением определённых аспектов и будем стремиться снова бороться за каждый титул, надеясь завоевать как можно больше с вашей поддержкой. Спасибо Ханси [Флику] и его штабу, которые, на мой взгляд, проделали фантастическую работу в прошлом году, что доставило огромное удовольствие как болельщикам, так и мне как зрителю, к сожалению, из-за травмы.

Лично я считаю, что было важно разрешить спор между мной и клубом, и теперь пора смотреть вперёд. Нас ждёт очень сложный сезон. С новыми игроками мы станем сильнее. Мы будем бороться за все трофеи. Люблю вас, ребята!» — приводит слова тер Штегена Football Espana.

Ранее голкипер перенёс операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги – одобрение этого заключения позволило бы команде зарегистрировать новичка. В связи с этим клуб начал дисциплинарное разбирательство и решил временно лишить тер Штегена статуса капитана первой команды. Позднее «Барселона» заявила о разрешении ситуации и вернула вратарю капитанскую повязку.

Стало известно, что повлияло на улучшение отношений между тер Штегеном и «Барселоной»
