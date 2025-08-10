Тер Штеген: было важно решить мой конфликт с «Барселоной», теперь пора смотреть вперёд

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген обратился к болельщикам перед матчем с «Комо» за Кубок Жоана Гампера. Встреча проходит в эти минуты. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0.

«Мы должны каждый сезон работать над улучшением определённых аспектов и будем стремиться снова бороться за каждый титул, надеясь завоевать как можно больше с вашей поддержкой. Спасибо Ханси [Флику] и его штабу, которые, на мой взгляд, проделали фантастическую работу в прошлом году, что доставило огромное удовольствие как болельщикам, так и мне как зрителю, к сожалению, из-за травмы.

Лично я считаю, что было важно разрешить спор между мной и клубом, и теперь пора смотреть вперёд. Нас ждёт очень сложный сезон. С новыми игроками мы станем сильнее. Мы будем бороться за все трофеи. Люблю вас, ребята!» — приводит слова тер Штегена Football Espana.

Ранее голкипер перенёс операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги – одобрение этого заключения позволило бы команде зарегистрировать новичка. В связи с этим клуб начал дисциплинарное разбирательство и решил временно лишить тер Штегена статуса капитана первой команды. Позднее «Барселона» заявила о разрешении ситуации и вернула вратарю капитанскую повязку.