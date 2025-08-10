Скидки
Ростов — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 10 августа, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 10 августа, календарь, таблица
Комментарии

В воскресенье, 10 августа, состоялись три матча в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 10 августа:

«Оренбург» — «Краснодар» — 0:1;
«Сочи» — «Динамо» Москва — 1:1;
«Ростов» — «Пари НН» — 1:0.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив». У железнодорожников 12 набранных очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого девять очков при том же количестве встреч. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов», набравшие восемь очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
