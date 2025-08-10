Скидки
Вильярреал — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Главный тренер «Зенита» Семак объяснил замену Жерсона в концовке матча с «Ахматом»

Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, с чем была связана замена полузащитника Жерсона в концовке матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

«Нужен был игрок в центре поля. Жерсон подустал, и вы видели тот момент, когда он грубо ошибся в центре поля. Наверное, это связано с тем, что он функционально не совсем готов сейчас. Конечно, он устал. Нам нужно было менять игрока в центре поля. Здесь скорее замена была связана с тем, чтобы Дугласа поднять выше. Мы проигрывали подбор, нам не хватало игрока в этой позиции. Если в организации, контроле мяча Жерсон ещё смотрелся неплохо, то в переходных фазах, когда нужно было бежать, возвращаться, подбирать мячи, движения не хватало. Поэтому мы туда переместили Дугласа. Здесь такая замена связана была с тем, что у нас в центре поля должен был находиться игрок посвежее, который готов лучше», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

