«Пари НН» остался единственным клубом в РПЛ, не набравшим ни одного очка

«Пари Нижний Новгород» уступил «Ростову» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1. Это четвёртое подряд поражение нижегородцев в текущем розыгрыше чемпионата России. Таким образом, «Пари Нижний Новгород» стал единственным клубом в РПЛ, который ещё не набрал ни одного очка.

Нижегородцы замыкают турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, не заработав ни одного очка. В стартовых турах РПЛ сезона-2025/2026 «Пари Нижний Новгород» уступил «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1).

До сентябрьской паузы нижегородцы проведут ещё три матча в Премьер-Лиге: 18 августа команда встретится с махачкалинским «Динамо», 23 августа коллектив сыграет с московским «Динамо», а 30 августа «Пари НН» ждёт игра с «Зенитом».