Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» остался единственным клубом в РПЛ, не набравшим ни одного очка

«Пари НН» остался единственным клубом в РПЛ, не набравшим ни одного очка
Аудио-версия:
Комментарии

«Пари Нижний Новгород» уступил «Ростову» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 0:1. Это четвёртое подряд поражение нижегородцев в текущем розыгрыше чемпионата России. Таким образом, «Пари Нижний Новгород» стал единственным клубом в РПЛ, который ещё не набрал ни одного очка.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

Нижегородцы замыкают турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, не заработав ни одного очка. В стартовых турах РПЛ сезона-2025/2026 «Пари Нижний Новгород» уступил «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1).

До сентябрьской паузы нижегородцы проведут ещё три матча в Премьер-Лиге: 18 августа команда встретится с махачкалинским «Динамо», 23 августа коллектив сыграет с московским «Динамо», а 30 августа «Пари НН» ждёт игра с «Зенитом».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Что за подарок «Ростову» от капитана «Пари НН»! Майга сломал игру уже на первых минутах
Что за подарок «Ростову» от капитана «Пари НН»! Майга сломал игру уже на первых минутах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android