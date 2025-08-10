Гол Кривцова — в видеообзоре матча «Оренбург» — «Краснодар»

Сегодня, 10 августа, состоялся матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Победу одержали гости со счётом 1:0. «Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор главных событий этой встречи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Оренбурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов на 75-й минуте встречи.

По итогам этого матча «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева заработал девять очков и располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург», который возглавляет Владимир Слишкович, набрал два очка и идёт 14-м. На первом месте находится московский «Локомотив», заработавший 12 очков.