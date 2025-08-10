Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 10 августа, завершился 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
8 августа, пятница:
«Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1;
9 августа, суббота:
«Крылья Советов» — «Балтика» — 1:1;
ЦСКА — «Рубин» — 5:1;
«Локомотив» — «Спартак» — 4:2;
«Ахмат» — «Зенит» — 1:0.
10 августа, воскресенье:
«Оренбург» — «Краснодар» — 0:1;
«Сочи» — «Динамо» Москва — 1:1;
«Ростов» — «Пари НН» — 1:0.
По итогам 4-го тура РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив». У железнодорожников 12 набранных очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого девять очков при том же количестве встреч. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов», набравшие восемь очков.