Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 10 августа, завершился 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

8 августа, пятница:

«Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1;

9 августа, суббота:

«Крылья Советов» — «Балтика» — 1:1;

ЦСКА — «Рубин» — 5:1;

«Локомотив» — «Спартак» — 4:2;

«Ахмат» — «Зенит» — 1:0.

10 августа, воскресенье:

«Оренбург» — «Краснодар» — 0:1;

«Сочи» — «Динамо» Москва — 1:1;

«Ростов» — «Пари НН» — 1:0.

По итогам 4-го тура РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив». У железнодорожников 12 набранных очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого девять очков при том же количестве встреч. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов», набравшие восемь очков.