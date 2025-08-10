Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты матчей 4-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 10 августа, завершился 4-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

8 августа, пятница:

«Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1;

9 августа, суббота:

«Крылья Советов» — «Балтика» — 1:1;
ЦСКА — «Рубин» — 5:1;
«Локомотив» — «Спартак» — 4:2;
«Ахмат» — «Зенит» — 1:0.

10 августа, воскресенье:

«Оренбург» — «Краснодар» — 0:1;
«Сочи» — «Динамо» Москва — 1:1;
«Ростов» — «Пари НН» — 1:0.

По итогам 4-го тура РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Локомотив». У железнодорожников 12 набранных очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается действующий чемпион страны «Краснодар», у которого девять очков при том же количестве встреч. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов», набравшие восемь очков.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: футбол и Кубок Минска по хоккею
Топ-матчи понедельника: футбол и Кубок Минска по хоккею
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android