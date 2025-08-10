«Барселона» разгромила «Комо» в матче за Кубок Жоана Гампера
Завершился матч Кубка Жоана Гампера, в котором «Барселона» встречалась с «Комо». Победу со счётом 5:0 одержала каталонская команда. Встреча прошла на стадионе Йохана Круиффа.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
5 : 0
Комо
Комо, Италия
1:0 Лопес Мартин – 21' 2:0 Лопес Мартин – 35' 3:0 Рафинья – 37' 4:0 Ямаль – 42' 5:0 Ямаль – 49'
Фермин Лопес Мартин открыл счёт на 21-й минуте и вывел хозяев поля вперёд, а на 35-й минуте он оформил дубль. Рафинья на 37-й минуте увеличил разрыв в счёте, Ламин Ямаль поразил ворота соперника на 42-й минуте, на 49-й минуте он также оформил дубль.
Напомним, Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые он был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.
