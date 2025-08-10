Сергей Пиняев: взгляд папы не самый худший из тех, который ты можешь поймать на себе

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, как справляется с давлением трибун и насколько волнительно для него выступать под взглядами отца.

— Вы помните свой первый выход на большой матч?

— Я был в Самаре при 40 тыс. людей на трибунах. Сначала просто бегаешь и пытаешься понять, где находишься, потом уже делаешь то, что нравится публике.

— Когда папа приезжает смотреть игры, больше нервничаете?

— Можно было бы подумать, что всё должно быть более нервозно. Но когда на тебя смотрят более 20 тыс. болельщиков на стадионе, ещё и по телевизору кто‑то, понимаешь, что взгляд папы не самый худший из тех, который ты можешь поймать на себе, — цитирует Пиняева «Матч ТВ».