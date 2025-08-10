Скидки
Вильярреал — Астон Вилла. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
«Ростов» одержал первую победу в сезоне в 4-м туре РПЛ

«Ростов» впервые в сезоне одержал победу в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступал Сергей Цыганок (Владивосток). «Ростов» выиграл со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

В трёх турах до этого жёлто-синие уступили «Зениту» (1:2), московскому «Динамо» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:4). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» проиграл «Спартаку» (0:2).

В следующем матче «Ростов» сыграет снова с «Пари НН», но уже в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча запланирована на четверг, 14 августа.

