«Ростов» одержал первую победу в сезоне в 4-м туре РПЛ

«Ростов» впервые в сезоне одержал победу в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступал Сергей Цыганок (Владивосток). «Ростов» выиграл со счётом 1:0.

В трёх турах до этого жёлто-синие уступили «Зениту» (1:2), московскому «Динамо» (0:1) и «Крыльям Советов» (1:4). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» проиграл «Спартаку» (0:2).

В следующем матче «Ростов» сыграет снова с «Пари НН», но уже в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча запланирована на четверг, 14 августа.