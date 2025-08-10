«Ливерпуль» всегда будет частью меня». Дарвин Нуньес — о своём переходе в «Аль-Хиляль»

Центральный нападающий Дарвин Нуньес трогательно попрощался «Ливерпулем» после своего перехода в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб объявил о трансфере футболиста в субботу, 9 августа.

«Спасибо, Ливерпуль. Прошло три года, пришло время прощаться. Я заберу с собой бесчисленное множество воспоминаний, которые останутся со мной навсегда. Я ухожу с лёгким сердцем, благодаря любви болельщиков, которые никогда меня не подводили и всегда поддерживали — и в радости, и в горе. «Ливерпуль» всегда будет частью меня. Я буду скучать больше, чем могу выразить словами. Всем сотрудникам и товарищам по команде — спасибо и всего самого наилучшего в будущем», — написал Нуньес в социальных сетях.

Уругваец перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги Нуньес принял участие в 30 матчах, забил пять голов и отдал две результативные передачи, а в Лиге чемпионов запомнился неточным ударом в серии пенальти в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ».