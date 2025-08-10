«Ничего не хочется комментировать». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о поражении от «Ростова»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении команды в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). В пяти стартовых матчах нынешнего сезона во всех турнирах нижегородцы потерпели пять поражений.

— Как оцените события первых 45 минут? Кажется, что начало хуже не придумаешь.

— Ни в коем случае это не неуважение к вам, но ничего не хочется комментировать. Просто хочу поздравить «Ростов» — и на этом всё.

— Вообще про игру ничего не хотите говорить?

— Все всё видели, что тут говорить? Я просто не хочу свои нервы тратить, поэтому я всё сказал.

— «Пари НН» пытался поменять ситуацию. В чём были шансы команды, которая с 11‑й минуты играет в меньшинстве?

— Не хочу ничего говорить. Поздравляю «Ростов», молодцы. Через три дня увидимся в ответном матче [в Кубке России].

— В вашей тренерской карьере это самый сложный старт?

— Везде было нелегко. Главное — судить не по началу, а в конце, поэтому как есть, так есть. Я никогда не сдавался и не буду. Не ожидал, что встречусь здесь с такими трудностями, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».