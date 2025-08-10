Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вильярреал — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего не хочется комментировать». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о поражении от «Ростова»

«Ничего не хочется комментировать». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о поражении от «Ростова»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении команды в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:1). В пяти стартовых матчах нынешнего сезона во всех турнирах нижегородцы потерпели пять поражений.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

— Как оцените события первых 45 минут? Кажется, что начало хуже не придумаешь.
— Ни в коем случае это не неуважение к вам, но ничего не хочется комментировать. Просто хочу поздравить «Ростов» — и на этом всё.

— Вообще про игру ничего не хотите говорить?
— Все всё видели, что тут говорить? Я просто не хочу свои нервы тратить, поэтому я всё сказал.

— «Пари НН» пытался поменять ситуацию. В чём были шансы команды, которая с 11‑й минуты играет в меньшинстве?
— Не хочу ничего говорить. Поздравляю «Ростов», молодцы. Через три дня увидимся в ответном матче [в Кубке России].

— В вашей тренерской карьере это самый сложный старт?
— Везде было нелегко. Главное — судить не по началу, а в конце, поэтому как есть, так есть. Я никогда не сдавался и не буду. Не ожидал, что встречусь здесь с такими трудностями, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Пари НН» остался единственным клубом в РПЛ, не набравшим ни одного очка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android