«Ему надо поменьше слов, Семак разберётся». Экс-игрок «Зенита» Смольников — о Глушенкове

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Смольников высказался об игре форварда сине-бело-голубых Максима Глушенкова в сезоне-2025/2026. На старте нового сезона у нападающего ни одного результативного действия в четырёх матчах.

«Думаю, много факторов, которые повлияли на игру Глушенкова. «Зенит» — это такая команда, где всегда нужно показывать свой максимум. Ему надо поменьше слов и побольше делом доказывать. Рядом с ним играют сильные футболисты. Для него это плюс, потому что рядом с ними он может показывать свою лучшую сторону. Уверен, Сергей Семак разберётся и поможет выправить ситуацию», — приводит слова Смольникова Legalbet.

В матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1) Максим Глушенков на всю игру остался в запасе. Туром ранее нападающий отыграл шесть минут с ЦСКА (1:1). Ранее отец Максима Глушенкова предположил, что футболист может задуматься об уходе из «Зенита».