«Эвертон» продвинулся в переговорах с «Манчестер Сити» по Грилишу — The Sunday Times

Переговоры между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» по аренде нападающего «горожан» Джека Грилиша продвигаются. Об этом сообщает The Sunday Times.

По информации источника, между клубами ведутся дальнейшие переговоры, в ходе которых «Эвертон» стремится определить параметры, на основании которых может быть достигнуто соглашение. Ожидается, что «Сити» получит в ходе сделки примерно € 13,8 млн, а «Эвертон» будет выплачивать зарплату игроку.

Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года. В 32 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил три гола и отдал пять результативных передач. Согласно известному статистическому интернет-порталу Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 28 млн.