Вильярреал — Астон Вилла. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» предложил € 37 млн за футболиста «Шахтёра», украинцы требуют € 50 млн — Романо

Комментарии

Английский «Фулхэм» заинтересован в трансфере бразильского вингера украинского «Шахтёра» Кевина. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы сделали официальное предложение «Шахтёру» в размере € 37 млн плюс бонусы за 22-летнего игрока.

По данным источника, украинский клуб, в свою очередь, продолжает настаивать на сумме € 50 млн.

Кевин перебрался в «Шахтёр» из клуба «Палмейрас» в январе 2024 года. По данным СМИ, сумма сделки составила тогда € 12 млн. Контракт бразильца с его нынешней командой рассчитан до конца 2028 года. В сезоне-2025/2026 на счету Кевина четыре гола и две результативные передачи в трёх матчах отбора Лиги Европы УЕФА.

