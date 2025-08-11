Главный тренер «Челси» высказался о крупной победе над «Миланом» в товарищеском матче

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Миланом» (4:1) в товарищеском матче.

«Думаю, игра была очень, очень, очень хорошей до удаления [Коубиша]. Мы начали так, как и хотели: интенсивно и в высоком темпе, как с мячом, так и без него.

Красная карточка немного изменила ход игры, но это также нормально, [что энергии немного поубавилось], поскольку «Милан» начал предсезонную подготовку 4 июля — 40 дней назад, и это был их шестой товарищеский матч. Для нас это вторая игра. Но в целом я очень доволен, и теперь мы начинаем сезон», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».