Главный тренер «Челси» высказался о крупной победе над «Миланом» в товарищеском матче
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Миланом» (4:1) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Коубиш – 5' 2:0 Педро – 8' 2:1 3:1 Делап – 67' 3:2 Фофана – 70' 4:2 Делап – 90'
Удаления: нет / Коубиш – 18'
«Думаю, игра была очень, очень, очень хорошей до удаления [Коубиша]. Мы начали так, как и хотели: интенсивно и в высоком темпе, как с мячом, так и без него.
Красная карточка немного изменила ход игры, но это также нормально, [что энергии немного поубавилось], поскольку «Милан» начал предсезонную подготовку 4 июля — 40 дней назад, и это был их шестой товарищеский матч. Для нас это вторая игра. Но в целом я очень доволен, и теперь мы начинаем сезон», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
