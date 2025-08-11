Скидки
Главный тренер «Челси» высказался о крупной победе над «Миланом» в товарищеском матче

Главный тренер «Челси» высказался о крупной победе над «Миланом» в товарищеском матче
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу над «Миланом» (4:1) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 2
Милан
Милан, Италия
1:0 Коубиш – 5'     2:0 Педро – 8'     2:1     3:1 Делап – 67'     3:2 Фофана – 70'     4:2 Делап – 90'    
Удаления: нет / Коубиш – 18'

«Думаю, игра была очень, очень, очень хорошей до удаления [Коубиша]. Мы начали так, как и хотели: интенсивно и в высоком темпе, как с мячом, так и без него.

Красная карточка немного изменила ход игры, но это также нормально, [что энергии немного поубавилось], поскольку «Милан» начал предсезонную подготовку 4 июля — 40 дней назад, и это был их шестой товарищеский матч. Для нас это вторая игра. Но в целом я очень доволен, и теперь мы начинаем сезон», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

