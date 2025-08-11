Скидки
«Если продолжу говорить, меня будет не остановить». Шпилевский — о поражении от «Ростова»

«Если продолжу говорить, меня будет не остановить». Шпилевский — о поражении от «Ростова»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении своих подопечных от «Ростова» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступал Сергей Цыганок (Владивосток). «Ростов» выиграл со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

– Сразу же хочется принести извинения журналистам: не хочется много говорить. Бессмысленно обсуждать несправедливый матч. На этом хочется остановиться. Поздравляю «Ростов», через четыре дня увидимся снова.

– Как вы оцениваете действия Мамаду Майга, получившего красную карточку?
– Это мой футболист. Я их всех люблю и уважаю. Публично не хочу обсуждать такие вещи. Как есть, так есть. Тут другой вопрос надо задать: была ли в том эпизоде красная карточка, был ли пенальти в наши ворота и пенальти в ворота «Ростова». Поймите меня правильно: не хочется растрачивать после такого матча энергию и здоровье. Если я продолжу говорить, то меня будет не остановить. Поэтому давайте остановимся на этом в контексте обсуждения сегодняшнего матча с «Ростовом», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

На 11-й минуте капитан нижегородцев Мамаду Майга получил прямую красную карточку за удар соперника сзади по ногам. На 38-й минуте «Ростов» получил право на пенальти за игру рукой в своей штрафной защитника Свена Карича. Форвард хозяев поля Егор Голенков не реализовал пенальти.

