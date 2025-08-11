Скидки
Тренер «Ростова» Альба прокомментировал первую победу в сезоне в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе своей команды в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сулейманов – 47'    
Удаления: нет / Майга – 11'

«В игре соперник рано получил удаление. До удаления мне понравилось, как ребята действовали на поле, но было мало времени. Понятно, что играли против команды, у которой на одного игрока меньше. У наших ворот было создано меньше моментов. По-моему, не было ни одного сейва у нашего вратаря. И [у нас] было больше моментов.

Первый тайм — после удаления, ребята торопились, хотели очень, ждали первую победу. И чуть-чуть поторопились, хотели забить очень рано. Надо всё делать спокойно, потому что команда обороняется очень глубоко. Поэтому мы сделали некоторые корректировки в перерыве, поговорили, поменяли некоторые позиции, была замена. Второй тайм получился намного лучше, и я рад, очень рад за первую победу», — сказал Альба на пресс-конференции.

