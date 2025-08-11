Скидки
Экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель находится в шаге от перехода в испанский клуб — Скира

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Аксель Витсель продолжит карьеру в чемпионате Испании. Как сообщает инсайдер Николо Скира, бельгиец находится в одном шаге от заключения контракта с испанской «Жироной».

По данным источника, соглашение между клубом Ла Лиги и 36-летним футболистом будет рассчитано до лета 2027 года. Сообщается, что Витсель уже готов подписать контракт. Экс-полузащитник «Зенита» присоединится к своей новой команде в статусе свободного агента.

Аксель Витсель выступал за «Зенит» в чемпионате России с 2012 по 2017 год. После ухода из российского клуба Витсель перебрался в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Летом 2018-го бельгиец вернулся в Европу и заключил контракт с дортмундской «Боруссией». С 2022 по 2025 год он защищал цвета мадридского «Атлетико».

