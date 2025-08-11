«Вся команда злая». Игрок «Сочи» Мухин поделился эмоциями после ничьей с «Динамо»

Полузащитник «Сочи» Максим Мухин высказался о ничьей в матче с московским «Динамо» (1:1) в рамках 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Мы стараемся показывать [хорошую] игру, потому что сейчас происходит неприятная для нас безвыигрышная серия. Четыре матча подряд проиграли. Вся команда злая. У нас не получается играть в тот футбол, который хотим, но мы усердно тренируемся, играем за себя, команду, болельщиков и тренера.

— Почему настолько разные таймы?

— Я в эксперты ещё не подавался, потому не скажу, почему настолько разные таймы. Когда я буду аналитиком через 15 лет, вы подойдёте и спросите, почему разные таймы.

— Что в перерыве сказал Морено?

— Я уже не скажу, потому что мысли повернулись в другую сторону после того, как мы смогли перевернуть матч, — сказал Мухин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мухин сравнял счёт на 84‑й минуте встречи. Таким образом, «Сочи» прервал серию поражений из четырёх матчей, с учётом Фонбет Кубка России.