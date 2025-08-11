Скидки
Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о победе в Суперкубке Англии с «Ливерпулем»

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер высказался о победе в Суперкубке Англии с «Ливерпулем»
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер дал комментарий касательно победы своей команды над «Ливерпулем» (2:2, 3:2 пен.) в матче за Суперкубок Англии — 2025.

Суперкубок Англии — 2025 . Финал
10 августа 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 2
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Экитике – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Фримпонг – 21'     2:2 Сарр – 77'    

«Первый же удар в матче стал первым голом. Первая игра сезона, да ещё и против «Ливерпуля», начинается с их гола после первого удара… Мы отреагировали великолепно. Мы шли вперёд, большую часть времени провели на их половине поля, сравняли счёт. Не имея шансов, мы уступали со счётом 1:2, но вновь здорово ответили.

В перерыве мы решили придерживаться своего плана и оставаться спокойными. Мы понимали, что получим несколько возможностей забить и сможем этим воспользоваться. Игроки были уверены в себе, верили в свои силы, поэтому я очень доволен сегодняшней игрой. После 90 минут обе команды играли примерно на одном уровне, и это позволяет нам гордиться результатом в матче с «Ливерпулем» — чемпионом Англии», — приводит слова Гласнера официальный сайт «Кристал Пэлас».

