Григорян прокомментировал трансферы «Краснодара» этим летом

Российский тренер Александр Григорян высказался о трансферной кампании «Краснодара» в летннее межсезонье 2025 года после победы в чемпионате России минувшего розыгрыша. Напомним, в 4-м туре РПЛ «Краснодар» в гостевом матче обыграл «Оренбург» — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 75'    

«У «Краснодара» появился чемпионский характер, но к нему, что очень важно, добавилась качественная селекция. Опорник Дуглас Аугусто — это совершенно новый уровень качества в опорной зоне команды. Также Гаэтан Перрен скоро войдёт в основную обойму. «Краснодар» заметно усилился в ходе трансферного окна», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Отметим, 12 июля «Краснодар» объявил о переходе футболиста «Нанта» Дугласа Аугусто. Перрен перешёл в команду Сергея Галицкого 23 июля из «Осера», где стал лучшим ассистентом Лиги 1. Бразилец и француз подписали с «быками» трёхлетние контракты.

Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео
Пророческая замена Мусаева! «Краснодар» убрал Сперцяна — и тут же прибил «Оренбург». Видео

