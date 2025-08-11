Генич: что-то мне подсказывает, что это последний матч Морено в РПЛ
Поделиться
Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах главного тренера «Сочи» Роберта Морено после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче четвёртого тура чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37' 1:1 Мухин – 84'
«Что-то мне подсказывает, что это последний матч Морено в РПЛ», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.
Отметим, «Сочи» заработал первое очко в сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Динамо». В трёх стартовых турах подопечные Роберта Морено не набрали ни одного очка. Ранее «горожане» уступили «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Рубину» (1:2).
На данный момент «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Комментарии
- 11 августа 2025
-
01:55
-
01:52
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:34
-
00:33
-
00:28
-
00:15
-
00:12
- 10 августа 2025
-
23:58
-
23:51
-
23:50
-
23:37
-
23:30
-
23:23
-
23:10
-
22:57
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:30
-
22:21
-
22:17
-
22:03
-
21:43
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:26
-
21:26
-
21:17