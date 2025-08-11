Генич: что-то мне подсказывает, что это последний матч Морено в РПЛ

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах главного тренера «Сочи» Роберта Морено после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче четвёртого тура чемпионата России.

«Что-то мне подсказывает, что это последний матч Морено в РПЛ», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Отметим, «Сочи» заработал первое очко в сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Динамо». В трёх стартовых турах подопечные Роберта Морено не набрали ни одного очка. Ранее «горожане» уступили «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Рубину» (1:2).

На данный момент «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.