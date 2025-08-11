Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: что-то мне подсказывает, что это последний матч Морено в РПЛ

Генич: что-то мне подсказывает, что это последний матч Морено в РПЛ
Комментарии

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах главного тренера «Сочи» Роберта Морено после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче четвёртого тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 37'     1:1 Мухин – 84'    

«Что-то мне подсказывает, что это последний матч Морено в РПЛ», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Отметим, «Сочи» заработал первое очко в сезоне РПЛ, сыграв вничью с «Динамо». В трёх стартовых турах подопечные Роберта Морено не набрали ни одного очка. Ранее «горожане» уступили «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Рубину» (1:2).

На данный момент «Сочи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
«Вся команда злая». Игрок «Сочи» Мухин поделился эмоциями после ничьей с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android